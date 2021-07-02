Erdoğan bankaları mı karıştırdı?

Kanal İstanbul’un finansmanını engellediği gerekçesiyle muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin ‘tehdit salladığını’ öne sürdüğü Alman Deutsche Bank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı (EBRD) karıştırıp yanlış bankayı gündeme getirmiş olabilir.

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CHP ve İYİ Parti bir süredir, iktidar olmaları halinde projedeki şirketlere para ödemeyeceğini belirtiyor. Buna karşılık “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” sözleriyle ilk çıkışını yapan Erdoğan dün de muhalefetin Deutsche Bank’ı ödeme yapmamakla tehdit ettiğini söyleyerek eleştirilerini bir adım öteye taşımıştı.

Alman bankası ise Kanal İstanbul’un finansmanıyla ilgili Türkiye’den kendilerine herhangi bir talep gelmediğini duyurmuştu.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı’nın EBRD’nin Türkiye’de halihazırda desteklediği demiryolu projesiyle ilgili pazartesi günkü hamlesi, Erdoğan’ın konuşmasında bankaları karıştırmış olabileceği düşüncesini akla getirdi.

Apar topar ihale

Sözcü’den Çiğdem Toker’in yazısına göre Türkiye’deki demiryolu ağını Bulgaristan üzerinden AB’ye bağlayacak 231 kilometrelik hattı finanse eden EBRD, bu hattın sadece Ispartakule-Çerkezköy bölümünü desteklediğini, 8,1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişinin yer aldığı Halkalı-Ispartakule kesimininse desteklenmediğini sitesinden duyurdu.

EBRD’nin desteklediği bölümün ihalesi kamuoyuna açık şekilde düzenlenirken, Kanal İstanbul geçişinin bulunduğu kısa bölüm için 28 Haziran günü ‘TCDD Halkalı Konvansiyonel Demiryolu hattı’ adıyla davet usulü kapalı bir ihale düzenlenmişti. İhalede iktidara yakın Gülermak+Yapı&Yapı+Taşyapı ortaklığı 3.1 milyar lira ile en uygun teklifi vermişti.

EBRD’nin sitesinde Kanal İstanbul’la ilgili ayrı bir açıklama yer almazken, bu kadar uzun bir hattın neden böyle kısa bir kısmının bölünerek ayrı ihaleye konu edildiği ise yetkililerce açıklanmadı.

Bankalar pek çok gerekçeyle Kanal İstanbul gibi projelerden uzak durma kararı alabiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sorumlu Bankacılık İlkeleri bu anlamda en büyük ‘engel’. Projenin çevreye yaratacağı etki, yolsuzluk ya da dolandırıcılıkla kazanılmış ihale ve sözleşmeler başlıca sebepler olabiliyor.

Toker’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EBRD’nin Kanal İstanbul geçişi olduğu için demiryolu projesinin finansmanına yanaşmadığını, bütün finansman desteği kesilmesin diye Ulaştırma Bakanlığı’nın projeyi Kanal İstanbul geçişi kısmını ayırarak böldüğünü ifade etti.

Akın şunları kaydetti: “Düşünebiliyor musunuz, bir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi 66.8 kilometrelik ayrı bir hat ve 8.1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişi olarak ikiye bölündü. Sonuçta yalnızca 8.1 kilometre uzunluğundaki hattaki Kanal İstanbul geçişi için apar topar sizin de yazdığınız gibi kapalı bir ihale yapıldı. Bu aslında iktidarın Kanal İstanbul’a para bulamadığının açık bir göstergesi.”