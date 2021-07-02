Hamile kalmak için ‘kiraladığı’ adama aşık olan kadın: İlk başta alışveriş olarak gördüm

Britanya’da, hamile kalmak için ‘kiraladığı’ adama aşık olup evlenme kararı alan 29 yaşındaki kadın, 50 yaşındaki müstakbel eşiyle TV’ye çıktı ve bebeğin cinsiyetini açkladı. Çiftin ekimde bir erkek bebeği olacak.

Fotoğraf: ITV

Erkek arkadaşının sperm sayısı düşük olduğu için sperm bağışı aracılığıyla bebek sahibi olmak isteyen Ellie Ellison, ‘yapay döllenme’yi yani tüp bebek yöntemini değil ‘doğal döllenme yöntemi’ni seçmişti. Erkek arkadaşı da onay vermişti.

Ellison , ‘Joe Donor’ adıyla tanınan (donor, İngilizce bağışçı demek) ABD’li işadamıyla sanal ortamda tanışıp anlamış ve Norwich’teki evinde ikinci denemede hamile kalmıştı. İşler iyi giderken üç hafta sonra kanaması başlamış, düşük tehlikesi atlatmıştı. Erkek arkadaşı bu süreçte evden ayrılmış ve illişki sona ermişti.

Aradığı ilgi ve şefkati bağışçısında bulan Ellison ile Joe arasında aşk başlamış çift evlenmeye karar vermişti. Kısıtlamalar kalkınca düğün yapmayı planlanlayan çiftin sıradışı öyküsü ülkedeki tabloid basınında yer bulmuştu.

Fotoğraf: Daily Mail

Daha önceki bir erkek arkadaşından üç yaşında kızı bulunan Ellison ve ‘spermleriyle 150 bebek dünyaya gelmesine vesile olan’ Joe, ITV’de yayınlanan ‘This Morning’ programına konuk oldu. Videokonferansla katıldıkları programda nasıl tanıştıklarını ve aşık olduklarını anlatan çift bebeğin cinsiyetini de açıkladı: erkek.

Ellison, Joe’nun ‘ilk deneme’ için geldiği, yani onu ilk kez gördüğü anı şöyle anlattı: “Joe, yani bir yabancı evime geldiğinde yapacağım şeyi bir cinsel ilişkiden ziyade alışveriş olarak gördüm. İşin içine duygu girmesini istemedim. Hatta bakmadım bile ona. Sadece hamile kalmak istiyordum. Onu tanımadan önce benim de erkek arkadaşımın da onunla ilgili bilgisi vardı ama yine de gergindim.”

Ellison neden tüp bebek yöntemini seçmediğini, “Çok fazla uymanız gereken kural, formalite var. Bu yöntem daha ucuz, daha kolay ve etkili” diye açıkladı.

Sunucunun, erkek arkadaşının kıskanıp kısmanmadığı ve ayrılmalarında başka bir adamdan hamile kalmasının etkisi olup olmadığı yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı Ellison: “Başta karar alma sürecinde hep yanımdaydı. Onaylıyordu. Sürecin yani Joe’nun bulunması, anlaşmamız tüm aşamalarına dahil oldu. Ayrılmamızın tek nedeninin Joe olduğunu düşünmüyorum. Birçok neden var. Kendi sorunları vardı. Düşük tehlikesi yaşayınca o süreci kaldıramadı. Evet düşük tehlikesi geçtiğinde ayrılma kararı verdiğimizde bu bebeğin onun olmadığı gerçeğini kabullenmekte zorlanıyordu. Bunu da söylemeliyim.”

Joe ise “Ellie’de sizi etkileyen ne oldu” sorusuna, “Birçok başka olumlu şeyin yanı sıra benim seçtiğim mesleği kabullenecek kadın bulmak çok zor. O kabullendi. Gerçekten bir aile olacağız. Sadece önce çocuk yaptık, sonra aşık olduk” yanıtını verdi.

Joe, bundan böyle sadece sperm bankalarına bağış yapacağını açıklamıştı.