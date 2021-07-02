Peker, gözaltına alınan yerel gazeteciye ‘destek’ istedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Bursa’da gözaltına alınan yerel gazeteci İrfan Aydın’a destek verilmesi çağrısında bulundu.

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Haber sitesi sahibi İrfan Aydın, Peker’in videolarına ilişkin yorum yaparken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Aydın’ın gözaltına alınmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Peker, yerel gazetecinin ‘3’üncü Göz’ adıyla bir YouTube kanalının olduğu, iki üç senedir kendisi aleyhine birçok program yaptığını, bir sene önce de silahlı saldırıya uğradığını dile getirdi.

Örgüt lideri, bazı polislerin Aydın’a “Elimizde bir delil yok ama seni Sedat Peker vurdurmuş” dediklerini öne sürerek, Aydın’ın bunun üzerine kendisi hakkında daha sert programlar yapmaya başladığını kaydetti.

Peker, Aydın’ın Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) kurucu genel başkanı Haydar Baş’ın ‘öğrencisi’ olduğunu duyunca arayıp konuştuğunu belirterek, “O zaman birileri tarafımdan benim aleyhime yönlendirildiğini anladı” ifadesini kullandı.

Örgüt lideri, şunları söyledi: “Doncu süleymanla ilgili haberler yapmaya başladı, yetmedi süslü sülümanla ilgili çocuk pornosuna özendirmekle alakalı adliyeye gidip şikayet dilekçesi verdi. Doncu süleymanın emriyle bu sabah bu gazeteci arkadaşı polisler gözaltına almışlar. Bu arkadaşa mutlaka destek olmalıyız, eğer biz şimdi ona destek olmazsak yarın sizi doncu sülümanın polisleri almaya geldiğinde size de kimse destek olmaz. Rahat olun cezaevleri ağzına kadar dolu, bütün halkı tutuklayıp cezaevine koyamazlar. Bence şu an karar verme zamanı. Bu arkadaşa toplu olarak destek olmazsak kazanmış olduğunuz psikolojik üstünlüğü yarın kaybedebilirsiniz. ‘Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de cezaevinden de korkmazlar!’ Rahat olun ona destek oldunuz diye sizi tutuklayamazlar.”

2-Bazı polisler İrfan Aydın’ın kulağına Elimizde bir delil yok ama seni Sedat Peker vurdurmuş dediler. Bunun üzerine bu arkadaş benimle ilgili daha sert programlar yapmaya başladı. Çok saygı duyduğum rahmetli Haydar Baş hocanın öğrencisi olduğunu duyunca… — Sedat Peker (@sedat_peker) July 2, 2021

4-doncu süleymanın emriyle bu sabah bu gazeteci arkadaşı polisler gözaltına almışlar. Bu arkadaşa mutlaka destek olmalıyız, eğer biz şimdi ona destek olmazsak yarın sizi doncu sülümanın polisleri almaya geldiğinde size de kimse destek olmaz. Rahat olun cezaevleri… — Sedat Peker (@sedat_peker) July 2, 2021