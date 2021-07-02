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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Peker videolarını yorumlayan gazeteciye Erdoğan ve Soylu’ya ‘hakaret’ten gözaltı

Bursa’da yaşayan yerel gazeteci İrfan Aydın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Haber sitesi bulunan Aydın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarını sosyal medya hesabında yorumladı.


Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hakaret ettiği iddiasıyla ihbar edildi.

Polis ekipleri, sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından Aydın’ı Orhangazi ilçesindeki işyerinde gözaltına alarak emniyete götürdü.

Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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