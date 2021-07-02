Prof. Ceyhan yanıtladı: 65 yaş üstündekiler üçüncü doz aşı konusunda ne yapmalı?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan üçüncü doz aşı olacakların muhakkak BioNTech tercih etmesi gerektiğini vurgularken kalp kası iltihabı endişelerini giderici ifadeler kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşısını olan 50 yaş üzerindekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı yaptırabileceğini söylemişti. Üçüncü doz için Sinovac veya Pfizer-BioNTech aşısı seçilebilecek.

Hürriyet’ten Hande Fırat Prof. Dr. Ceyhan’a BioNTech aşısının özellikle 65 yaş üstünde kalp kası iltihabına, kalp rahatsızlığına yol açtığı yönündeki iddiayı anımsatarak “65 yaş üstü ne yapmalı” sorusunu yöneltti.

“Yaş fark etmez. Üçüncü doz olacaklarsa BioNTech olacaklar” diyen profesör sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalp kası iltihabı 65 yaş üstünde değil, 18-30 yaş aralığında görüldü. Ancak 300 milyon doz aşı yapıldıktan sonra 1100 vakada tespit edildi. İstatistiksel olarak anlamlı bir sıklık değil. Kalp kası iltihabını vakalar genelde hafif geçirdiler. COVID-19 hastalığı geçirenlerde kalp kası iltihabı aşıya göre çok daha fazla görüldü.”

Ceyhan, üçüncü doz aşıda tercihin kişilere bırakılmasının bilimsel bir mantığı olmadığını vurguladı: “İki doz Sinovac yaptırmış olanların üçüncü dozu da Sinovac yaptırması mantıklı değil. Sinovac’ın Delta varyantına göre koruyuculuğu hakkında bilimsel veri yok. Bu nedenle Delta varyantına karşı koruyuculuğu yüzde 88’e düşen BioNTech’in üçüncü doz için tercih edilmesi lazım.”