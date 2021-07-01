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Yaramazlara biraz batar!

Beş soruda üçüncü doz süreci

Sağlık Bakanlığı’nca Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında bugünden itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üstündekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılacak.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de ilk olarak Çin’den 30 Aralık 2020’de getirilen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşılarının birinci dozu, 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Ardından 90 yaştan itibaren başlayarak devam edilmişti. 11 Şubat’ta ise CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması başlamıştı.


Bilim kurulunun değerlendirmesi sonucunda, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri ile sağlık çalışanları için bugünden itibaren üçüncü doz aşı randevularının açılmasında karar kılındı.

1- Üçüncü doz aşı neden gerekli?

Uzmanlar Türkiye’de yaygın kullanılan Sinovac aşısının Delta varyantına karşı zayıf kaldığı, bu aşının uygulandığı 65 yaş üstü bireyler ve sağlık çalışanlarının acilen mRNA teknolojisi kullanan bir aşıyla üçüncü dozu vurulması gerektiğini söylüyor.

Covid-19’a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla iki doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun bir süre sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun Covid-19’a karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.

Bunun yanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, ikinci dozla üçüncü doz arasındaki planlanan sürenin kısaltıldığını duyurmuştu. Bakan Koca, ‘Delta varyantı endişesiyle toplum bağışıklığının bir an önce kazanılması gerektiğine’ işaret etti.

2- Aşılama süreci nasıl ilerleyecek?

Üçüncü doz aşılama öncelikle iki doz aşısını olmuş sağlık çalışanları ve 50 yaş üstündekiler için başlayacak. Bu kapsamda huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşların da aşılaması yapılacak.

AA’nın aktardığına göre bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden üç ay geçtikten sonra açılacak. CoronaVac veya BioNTech aşısını olanlar için bu sürede bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Sağlık Bakanlığı bu grupların ardından üçüncü doz aşıyı diğer yaş gruplarıyla devam ettirmeyi planlıyor.

3- Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak?

Herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi.

Üçüncü dozu olanlar Sinovac veya Pfizer-BioNTech aşılarından istediğini seçebilecek.

4- Nasıl randevu alınacak?

Her zamanki gibi.

Üçüncü doza ilişkin durum yine e-Nabız hesabından veya 2023’e kısa mesaj (SMS) gönderilerek öğrenilebilecek.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidilecek.

5- Covid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak?

Üç ay sonra.

Hastalığı geçirenler hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden üç ay geçtikten sonra olabilecek.

Ayrıca BioNTech aşısının ilk dozunu olanlar, ikinci dozlarını dört hafta sonra olacak şekilde randevu alabilecek.

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