Diken

Yaramazlara biraz batar!

50 yaş üzerindekiler ve sağlık çalışanları yarından itibaren üçüncü doz aşı olabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üzerindekiler ve sağlık çalışanları yarından itibaren üçüncü doz aşı yaptırabileceğini bildirdi. Hastalık geçirenlere aşı süresi ise üç aya indi.

Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan sağlık bakanı şunları kaydetti:


*Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler.

*Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını dört hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur

*Bu devlet gücünü ispata gerek olmayacak kadar büyük ve güçlüdür.

Güncellenecek…

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