Akşam Postası / 11 Ocak 2022

Enes Kara’yı anan Tarkan ailelere seslendi: İş işten geçmeden sevgiyle kulak verin

Cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’yı anan şarkıcı Tarkan ailelere seslendi: “Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir.”

Doktorlar sigorta prim borcu kararını yorumladı: Üç yıldır lütuf gibi uzatıyorlar

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların sağlık sisteminden yararlanma sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını yorumlayan Dr. Ergün Demir “Kamu sağlık hizmetlerine erişimi son üç yıldır bir lütuf gibi süre uzatımıyla gerçekleştiriliyor” dedi.

AKP’den kopan Kürt seçmen muhalefete güvenemiyor

Ankara kulislerinde bugünlerde AKP’nin MHP’yle ortaklık, söylemde sertlik ve hızlı politika değişikliği gibi gerekçelerle tabanından kopan muhafazakâr Kürt seçmenle yeniden bağ kurma çabasında olduğu konuşuluyor. Araştırmacılara göreyse AKP’den kopanlar ağırlıkla kararsız seçmen bloğunda ve muhalefetin politikalarını yakından takip ediyor.

Erdoğan hedef göstermişti: Nebati, TÜSİAD’la buluştu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) yetkililerle bir araya geldi.

Sancar’dan muhalefete: Kumpaslar kuran iktidara asla inanmayın

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis’te partisinin grup toplantısında konuştu. Sancar, “İktidarın politikalarına bakarak karamsar olmaya gerek yok” dedi.

İBB çalışanından Erdoğan ve Soylu’ya dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarından Nuri Başkapan, belediye çalışanlarını ‘terör zanlısı’ olarak hedef gösterdikleri gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dava açtı.

Barış Atay’a saldıran dört kişiye hapis cezası

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldırıya ilişkin beş sanığın yargılandığı davada, sanıklardan biri iki suçtan toplamda biri yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında beraat kararı verildi. Üç sanık ise dokuzar ay hapis cezasına çarptırıldı.

AKP ve MHP’nin seçim yasası teklifi raftan iniyor

AKP ve MHP tarafından hazırlanan seçim yasası teklifi raftan iniyor. AKP kaynakları teklifin şubat sonrasında meclis gündemine getirileceğini açıkladı.

Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA

Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mahkeme, mahkumiyet kararı olmadan burs kesen bakanlığı ‘hukuksuz’ buldu

Ankara 23’üncü İdare Mahkemesi, Eskişehir’de eyleme katıldığı iddiasıyla öğrenim bursu kesilen bir öğrenci hakkında yapılan işlemin hukuksuz olduğuna hükmetti; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na “Mahkumiyet kararı veya uzaklaştırma cezası olmayan öğrencinin bursunu kesemezsin” dedi.

Vatandaş Turkovac’a karşı temkinli: Güvenliyse faz sonucu neden açıklanmıyor?

Turkovac olmak isteyenler bile aşıya güven duymuyor. Vatandaşlar diğer tüm aşıların 3’üncü faz çalışmasında sonuçlar ortadayken, yerli aşıda neden açıklanmadığını sorguluyor. Aşı randevusuna gelen bir yurttaş “Faz çalışmalarının sonucu açıklanır ve hekimler de onaylarsa ilk tercihim Turkovac olur” dedi.

Bitcoin anketi: Büyük müşterilerin 100 bin dolara inancı zayıf

ABD’li yatırım bankası JP Morgan’ın müşterilerine yönelik düzenlediği ankete göre katılımcıların sadece yüzde 5’i Bitcoin’in bu yıl 100 bin dolara yükselmesini bekliyor.

DSÖ süre verdi: Omicron Avrupa’nın yarısından fazlasına bulaşacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron varyantının altı-sekiz hafta içinde Avrupa’nın yüzde 50’sine bulaşacağı tahminini paylaştı.