‘Sıla’ya darp’ davasında Ahmet Kural’a verilen 16 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf mahkemesi, oyuncu Ahmet Kural hakkında, şarkıcı Sıla Gençoğlu’na karşı ‘hakaret, tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından yeniden yerel mahkemece yargılandığı davada verilen bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30’uncu Ceza Dairesi, sanık Kural’ın, Gençoğlu’na karşı yargılandığı davada, İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesince kurulan mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin kararında, yerel mahkemenin kararına karşı sanık Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarınca istinaf başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtilen kararda, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından yerinde olduğu, cezaların da kanuni bağlamda uygulandığı belirtildi.

Kararda, bu nedenle istinaf başvurusunda bulunan tarafların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği belirtilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Dairenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında, Ahmet Kural’a, Sıla Gençoğlu’na karşı ‘hakaret, tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından verilen 16 ay 20 gün hapis cezası kesinleşti.

İkinci kez istinafta taşınmıştı

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kural’ın bir yıl bir aydan, beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2019’da açıkladığı kararında, Ahmet Kural’a ‘hakaret, tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından toplamda bir yıl dört ay 20 gün hapis cezası vermiş ve hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar vermişti.

Yerel mahkemenin bu kararına karşı itirazda bulunulmuş, dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30’uncu Ceza Dairesi, istinaf başvurularının yerinde görülerek kurulan hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada karar 14 Temmuz 2021’de açıklanmış, mahkeme sanık Ahmet Kural’a, Gençoğlu’na yönelik ‘tehdit’ suçundan yedi ay 15 gün, ‘basit yaralama’ suçundan beş ay ve ‘hakaret’ suçundan da dört ay beş gün olmak üzere toplam yeniden 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki davranışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması, cezası ertelenirse ileride bir daha suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinildiğinden hapis cezasının şartsız olarak ertelenmesine ve bir yıl denetim altında bulundurulmasına karar vermişti.

Dava dosyası, tarafların itirazı üzerine tekrar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınmıştı.