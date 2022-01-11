Bitcoin anketi: Büyük müşterilerin 100 bin dolara inancı zayıf

ABD’li yatırım bankası JP Morgan’ın müşterilerine yönelik düzenlediği ankete göre katılımcıların sadece yüzde 5’i Bitcoin’in bu yıl 100 bin dolara yükselmesini bekliyor.

BloombergHT’nin aktardığına göre JP Morgan’ın 13 Aralık-7 Ocak tarihlerinde 47 müşterisiyle düzenlediği ankette güçlü beklenti 60 bin dolar. Ankete katılanların yüzde 41’i bu yıl Bitcoin’de 60 bin doları beklerken bu, şu anki seviyeden yüzde 46 daha yukarda.

Bitcoin kasım ayında 69 bin doları gördükten sonra dün eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altına çekilmişti.

JP Morgan geçen yıl kasım ayındaki bir başka raporundaysa kurumların portföyünde altın yerine bitcoin tutmaya başlaması durumunda Bitcoin’in uzun vadede 146 bin dolara yükselebileceğini öngörmüş, 2022’de 73 bin dolar seviyelerinin makul olduğunu belirtmişti.

Goldman Sachs de altının pazar payını alması halinde Bitcoin’in bu sene 100 bin doları göreceğini öngörmüştü.

ABD merkezli yatırım bankalarından Bank of America ise kripto para birimlerindeki düşüşü ‘balonun patlamaya başlaması‘ olarak değerlendirmiş ve düşüşün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarındaki sıkılaştırma adımlarına bağlamıştı.