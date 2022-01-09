Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bank of America’dan kripto para raporu: Balon patlamaya başladı

ABD merkezli yatırım bankalarından Bank of America, kripto para birimleri ve uzun vadeli teknoloji hisse senetleri gibi varlıklarda oluşan risk balonunun patlamaya başladığına dair rapor yayınladı.

Rapora göre ABD  Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştırma hızını artırması yatırımcıların spekülatif alanlardan çekilmesine sebep oldu.


Fed’den gelen şahin sinyaller sonrası Goldman Sachs Group’un teknoloji hisseleri sepeti, bir yıllık yükselişin ardından düşüşe geçti endeks en yüksek seviyelerinden yüzde 35 geriledi. Yine biyoteknoloji şirketlerini listeleyen Nasdaq Biotech endeksi, yeni yılın ilk haftasında yüzde 6,5 oranında değer kaybetti ve 2020 Mart ortasından bu yana en kötü beş günlük performansını yaşadı.

Fed mesajları sonrası kripto paralar cephesinde de benzer bir görünüm ortaya çıkmış durumda. En büyük kripto para birimi Bitcoin kasım ayında yaklaşık 69 bin dolarlık rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 40 kadar geriledi. Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da ise kasıma göre kayıp yüzde 35.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini artırırken 2022 ve 2023’te 3’er kez faiz artışı öngörmüştü.

Kripto piyasasında bu yıl nasıl geçti, gelecek yıl için neler bekleniyor?

Bitcoin’i ‘balon’ olarak görenlerin oranı düşüşte

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu’nun seçimi…

Hayalî Kılıçdaroğlu’na yapılan ithamlar gerçek Kılıçdaroğlu’nu öyle bir paniğe sevketti ki, birkaç haftadır özenle planlanmış muhalefet stratejisini bir anda çöpe atıp, kendisine biçilen kukla muhalefet rolüne geri döndü, hem de toplumsal muhalefeti bu uğurda AKP’nin önüne atıvererek…

Bilgi iyiliklerin kaynağıdır

İlk çağlardan itibaren insan hep ‘bilmek’ istemiştir. Bilgi sahibi olmak, ‘düşünen insan’ için belirsizliğin ve buna bağlı gerilim ve kaygı duygularının azalması anlamına gelir. Çünkü insan için bilgi çok değerli ve öncelikli bir ‘ihtiyaç’tır

Zeytinliğe ‘şaibeli ÇED’le fabrika ruhsatı veren belediye bakanlığı siper etti

Muğla’da Menteşe Belediyesi , zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye Çimento fabrikası yapılması için ruhsat verdi. Ancak hem mimarlar odası hem de çevreci dernekler mevcut ÇED raporunun şaibeli bir şekilde alındığını belirterek, çimento fabrikasının ‘çevresel etkileri bakımından giderilmesi olanaksız olumsuzluklar’ oluşturacağının altı çizildi.