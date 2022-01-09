Bank of America’dan kripto para raporu: Balon patlamaya başladı

ABD merkezli yatırım bankalarından Bank of America, kripto para birimleri ve uzun vadeli teknoloji hisse senetleri gibi varlıklarda oluşan risk balonunun patlamaya başladığına dair rapor yayınladı.

Rapora göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştırma hızını artırması yatırımcıların spekülatif alanlardan çekilmesine sebep oldu.

Fed’den gelen şahin sinyaller sonrası Goldman Sachs Group’un teknoloji hisseleri sepeti, bir yıllık yükselişin ardından düşüşe geçti endeks en yüksek seviyelerinden yüzde 35 geriledi. Yine biyoteknoloji şirketlerini listeleyen Nasdaq Biotech endeksi, yeni yılın ilk haftasında yüzde 6,5 oranında değer kaybetti ve 2020 Mart ortasından bu yana en kötü beş günlük performansını yaşadı.

Fed mesajları sonrası kripto paralar cephesinde de benzer bir görünüm ortaya çıkmış durumda. En büyük kripto para birimi Bitcoin kasım ayında yaklaşık 69 bin dolarlık rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 40 kadar geriledi. Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da ise kasıma göre kayıp yüzde 35.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini artırırken 2022 ve 2023’te 3’er kez faiz artışı öngörmüştü.