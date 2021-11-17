Bitcoin’i ‘balon’ olarak görenlerin oranı düşüşte

Bank of America’nın global fon yöneticileri anketine katılanların dörtte biri Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçmesini bekliyor. Bitcoin’i balon olarak görenlerin oranında da önemli azalma var.

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CoinDesk’in aktardığına göre fon yöneticilerinin yüzde 12’si Bitcoin’in 2022’de en iyi performans gösteren varlık olacağını düşüncesinde. Yüzde 34’le bu alanda ilk sırayı ise gelişmekte olan piyasa hisse senetleri alıyor. Balon olarak gören fon yöneticilerinin oranı da mayıs ayındaki yüzde 75’ten yüzde 59’a gerilemiş durumda.

Fiyat beklentisi

Katılımcıların yüzde 25’i Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçeceğine inanırken, fiyatın 50-75 bin dolar aralığında kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 20.

Fiyatın 25-50 bin dolar bandına gerileyeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 19’da.

60 bin doların altında

ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni imzaladığı altyapı paketi sonrasında regülasyon ve vergilerle ilgili artan endişeler nedeniyle Bitcoin dün 60 bin doların altına çekildi. Yasa, ABD’de aracı kurumun broker tanımını genişleterek tüm brokerların vergi yasası çerçevesinde işlemlerini raporlamasını öngörüyor.

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) geçen ay New York Borsası’nda işlem görmeye başlamasının ardından ise Bitcoin 10 Kasım’da 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.