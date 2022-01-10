Bitcoin 40 bin doların altını gördü

Kripto para piyasasındaki düşüş sürüyor. En büyük kripto para birimi Bitcoin, eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altını gördü.

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Kasımda 69 bin dolara ulaşarak tarihi zirvesini yenileyen Bitcoin’de üç aylık toplam değer kaybı yüzde 40’ı geçti.

Bitcoin akşam saatleri itibarıyla 39 bin 651 dolara kadar indi.

Kasımda 4bin 900 dolarlı seviyelere yaklaşan en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum da bugün 3 bin doların altına çekildi.

ABD merkezli yatırım bankalarından Bank of America geçtiğimiz günlerde kripto para birimleri ve uzun vadeli teknoloji hisse senetleri gibi varlıklarda oluşan risk balonunun patlamaya başladığına dair rapor yayınlamıştı.

Raporda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştırma hızını artırmasının yatırımcıların spekülatif alanlardan çekilmesine sebep olduğunun altı çizilmişti.