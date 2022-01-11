Diken

Yaramazlara biraz batar!

TL mevduata dönüşüme kurumlar vergisi istisnası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL’ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Merkez Bankası’nın düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek.


Bakanlığın hazırladığı taslakla beraber kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacak.

Türk lirasına dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek.

Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.

Böylelikle elde edilen Türk lirası varlığının en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Rağbet görmeyen ‘kur korumalı mevduat’ta Hazine’nin işi duaya kalmış

AKP’li yetkilide ‘kur korumalı’ hüsranı

MB rakamları: Vatandaşın tercihi yine dolar

Bırak dövizi, TL’de duranın bile ‘kur korumalı’ya geçişi sınırlı

Kur korumalı TL: Nebati, ‘İlgi yüksek’ diyor ama verdiği rakam tersini söylüyor

‘Dolar satma yarışı’ bakanın fantezisiymiş

BDDK verileri bakanı doğrulamadı: Dolardan TL’ye geçiş sınırlı

Merkez Bankası, pazartesi ve salı ‘arka kapıdan’ döviz mi sattı?

Katar’la swap anlaşması uzatıldı

BAE Merkez Bankası’yla işbirliği anlaşması

SON HABERLER

Aile, idare ve tarikat dişlisinde öğütülen genç insanlar…

1980’lerin sonundan itibaren, özellikle 90’lar ve 2000’lerde pıtrak gibi çoğaldı tarikat yurtları ve evleri. Tarikat yurdu ve evi, yaşamın her alanında geçerli olacak bir kartvizitti gençler için. İş bulma, eş bulma, kadro/yükselme vs. Gariban çocuk sırtını dayayacak bir yer arıyor, ailesi yoksul, bir kısmı yoksul olmasa da çocuğu dindar muhitte olsun istiyor, ah bir bakmışsınız ailenizin tarikatı yanı başınızda…

AKP’den kopan Kürt seçmen muhalefete güvenemiyor

Ankara kulislerinde bugünlerde AKP’nin MHP’yle ortaklık, söylemde sertlik ve hızlı politika değişikliği gibi gerekçelerle tabanından kopan muhafazakâr Kürt seçmenle yeniden bağ kurma çabasında olduğu konuşuluyor. Araştırmacılara göreyse AKP’den kopanlar ağırlıkla kararsız seçmen bloğunda ve muhalefetin politikalarını yakından takip ediyor. 

Barış Atay’a saldıran dört kişiye hapis cezası

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldırıya ilişkin beş sanığın yargılandığı davada, sanıklardan biri iki suçtan toplamda biri yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Üç sanık ise dokuzar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararda, sanıkların Barış Atay’ı tanıdıklarını, politik tutum ve tavrını benimsemedikleri için takibe geçtiklerini belirtti.