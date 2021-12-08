Katar’la swap anlaşması uzatıldı

Katar ve Türkiye, merkez bankaları arasındaki swap anlaşmasının süresini uzattı.

Katar Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “(İki ülkenin) Merkez Bankası (MB) ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı” ifade edildi.

Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

Swap anlaşmasında, iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir para başka bir para ile değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu net rezerve yansımıyor.

Çin’le de 6 milyar dolarlık swap anlaşması bulunan Türkiye, BAE ve Güney Kore’yle de bu konuda görüşmeler yürütüyor.

Swap, MB’nin döviz rezervlerinde önemli bir yer tutuyor, toplam swap miktarı çıkarıldığında rezerv eksiye düşüyor.