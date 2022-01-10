Rağbet görmeyen ‘kur korumalı mevduat’ta Hazine’nin işi duaya kalmış

Kur korumalı mevduat hesaplarını TBMM’de anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, ‘‘Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın” yorumunu yaptı.

Yüksek enflasyon ve TL’nin değer kaybıyla mücadelede etkin bir araç olarak görülen politika faizlerinin artırılmasına karşı çıkan Erdoğan, 20 Aralık akşamı yeni ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Buna göre yeni ‘ürün’le TL mevduat sahipleri, mevduatın sonunda eğer artış varsa döviz farkını devletten alacak. Bu farkı Merkez Bankası (MB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının büyüklüğü 90 milyar TL’nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş oldukça düşük.

Yeni ürünü televizyonda anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisine verileri soran sunucuya ”Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” yanıtını vermişti.

Kur korumalı mevduata yasal altyapı sağlayan düzenlemeyi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman da bakanla aynı telden çaldı.

‘Kurunun çok önemi yok aslında’

Gelişmekte olan ülkelerin hepsinde 2011’den beri çeşitli dönemlerde dövizde dalgalanmalar olduğunu belirten Zaman, “Gelişmekte olan bir ülke için döviz kurunun çok önemi yoktur aslında. Orada farklı farklı politikalar üretirsiniz. Örneğin enflasyon düşük, aşağı mı çekmek istiyorsunuz veya 6 kuru mu hedefliyorsunuz, 8 kuru mu?…Eğer siz, lokal paranızı değersiz hâle getirirseniz; büyümeye katkıda bulunursunuz, ihracatınız artar, dış ticaret hacminiz artar” dedi.

‘Dua edin de tutsun’

“Önemi yok” dediği döviz kurlarının konuşmasının devamında ‘en büyük tehdit’ olabileceğine kanaat getiren Zaman, yeni ürün için dua istedi: ”’Kur korumalı mevduat fiyat istikrarı sağlar mı?’ Sayın vekilim, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Hani, dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın”.