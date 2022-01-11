Erdoğan hedef göstermişti: Nebati, TÜSİAD’la buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) yetkililerle bir araya geldi.

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AA’nın aktardığına göre bakanlıktaki görüşmenin odağı TÜSİAD’ın talep ve önerileri, devreye alınan yeni enstrümanların ve gelecek dönemde hayata geçirilecek adımların ele alınmasıydı. Toplantıda TÜSİAD’ı yönetim kurulu başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleri temsil etti.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık’ta TÜSİAD’ı aradığını belirterek şunları söylemişti: “Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.”

Kılıçdaroğlu’nun çağrısı karşılık bulmuş, TÜSİAD’ın bir gün sonraki açıklamasında “Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli” denmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamaya tepki göstermiş “TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’den sonra Erdoğan da şu ifadelerle TÜSİAD’ı hedef göstermişti: “Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz. Siz ‘Acaba bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir hükümeti iş başına getirtiriz’, bunun için mücadele ediyorsunuz. Millet size bu fırsatı vermeyecek.”