TÜSİAD’a göre yeni model tutmadı: İktisat kurallarına hızla dönülmeli

TÜSİAD’dan yapılan açıklamada ”Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli” dendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin ‘intihara sürüklendiğini’ belirterek TÜSİAD Başkanı’nı aradığını söylemişti.

CHP lideri şunları söylemişti: “TÜSİAD başkanını aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.”

TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 17, 2021

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski da görüşmenin ardından ”TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir” demişti.

Sayın @kilicdarogluk, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir. — Simone Kaslowski (@SimoneKaslowski) December 17, 2021

Dün gerçekleşen bu görüşmenin ardından TÜSİAD’dan ekonomik duruma ilişkin yazılı açıklama geldi. TÜSİAD; iktidarı iktisat kurallarına uymaya davet etti.

“Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli”



TÜSİAD’ın ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin basın bülteni için:https://t.co/qQOIsR3h8U pic.twitter.com/IJK8OUNys6 — TÜSİAD (@TUSIAD) December 18, 2021

Açıklamanın tamamı şöyle: ”Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir.

TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık.

‘Güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluştu’

Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz.

İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir.

‘İktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli’

Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır.

‘Öngörülebilir politikaları hayata geçirmeliyiz’

Ülkemizde ‘kurumsuzlaşma’ sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir.

TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız.”