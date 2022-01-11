TL için risk artıyor: Fed beklenenden fazla faiz artırabilir

ABD’li yatırım bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs, Fed’in bu yıl üç yerine dört faiz indirimi yapabileceğini öngördü. Fed’in faiz artışlarının Türk Lirası’ndaki kayıpları arttırma ihtimali de oldukça güçlü.

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ABD’de enflasyon kasım ayında yıllık yüzde 6,8 olarak ulaşarak 1982’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Aralık ayına ilişkin verilerse yarın saat 16:30’da açıklanacak. Beklentiler 7,1 seviyesini işaret ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise yüksek enflasyon nedeniyle 2022 ve 2023’te üçer kez faiz artışı öngörüyor. Ancak ABD’li yatırım bankalarından peş peşe gelen tahminler Fed’in gelecek yıl üçten daha fazla faiz artışı yapabileceği yönünde.

JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon bugün enflasyonun Fed’in düşündüğünden kötü olması olasılığının hala var olduğunu belirtti ve ekledi: “Eğer sadece dört faiz artırımı olursa ben kişisel olarak şaşırırım. 25’er baz puanlık dört faiz artırımı çok küçük bir miktar ve ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur.”

ABD merkezli bir başka yatırım bankası Goldman Sachs da dün Fed’den 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere toplam dört faiz artıracağını öngörmüştü.

TL’ye etkisi daha fazla olabilir

Ekonomistler, Fed’in faiz artırımının, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle çok daha kırılgan hale gelen Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırabileceği belirtiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) dün Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere Fed’in faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yapmıştı. Kurum, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden Fed’in faizle birlikte sermaye çıkışları yaşanabileceğini ve yerel para birimlerinde değer kayıplarının oluşabileceğini belirtmişti.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021 yılında yaşadığı kayıp yüzde 45’in üzerinde.