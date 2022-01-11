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Yaramazlara biraz batar!

Günlük vaka sayısı 74 binin üzerinde!

Son 24 saatte 74 bin 266 vaka, 137 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 430 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 39 bin 226 kişi iyileşti.


Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; 6 Ocak’ta ise 69 bine dayanmıştı. Bugün görülen vaka sayısı Türkiye için bir rekor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın.”

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