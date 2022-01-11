İBB çalışanından Erdoğan ve Soylu’ya dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarından Nuri Başkapan, belediye çalışanlarını ‘terör zanlısı’ olarak hedef gösterdikleri gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dava açtı.

İktidar bir süredir CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef gösterilen çalışanlarla ilgili “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” demişti.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde yaşanılan bu gelişmelerden ötürü İBB’nin iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’de çalışan Nuri Başkapan’ın Erdoğan ve Soylu hakkında dava açtığını aktardı.

Şikayet dilekçesinde hem Erdoğan’ın hem de İçişleri Bakanı Soylu’nun suç işlediğini öne sürerek yargılanmalarını talep eden Başkapan, iki isim hakkında üç kuruşluk tazminat davası da açtı.

Başkapan’ın şikayet dilekçesinde özetle şunları söyledi: “Asılsız iddialarla beni ve kurumumu suçlayarak kamuoyu nezdinde çok ağır derecede küçük düşürücü hakaretlerde bulunmuşlardır. Tüm bu yaşananlardan kişisel ve kurumsal haklarımın saldırıya uğradığı sabittir. Maruz kaldığımız bu denli asılsız iddia ve iftiralar nedeniyle psikolojik sarsıntı yaşadık.”