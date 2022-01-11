Barış Atay’a saldıran dört kişiye hapis cezası

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldırıya ilişkin beş sanığın yargılandığı davada, sanıklardan biri iki suçtan toplamda biri yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında beraat kararı verildi. Üç sanık ise dokuzar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararda, sanıkların Atay’ı tanıdıklarını, politik tutum ve tavrını benimsemedikleri için takibe geçtiklerini belirtti.

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Atay, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 2020’nin ağustos ayında, “Vatan hainleri” diye bağıran bir grubunda saldırısına uğramıştı. Açılan davada, bir sanığa ‘kamu görevlisine karşı yaralama’ ve ‘kamu görevlisine karşı hakaret’ suçlarından üç yıl 10 ay, iki sanığa da ‘kamu görevlisine karşı yaralama’ suçundan bir yıl altı aya kadar hapis cezası istenmişti.

Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz’un aktardığına göre Anadolu 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, müşteki Barış Atay’ın avukatlarıyla tutuksuz sanıkların avukatları katıldı.

Davayı karara bağlayan hakim, Dalga Sokak’ta yürüdükleri sırada aynı mekanda bulunan sanık Ömürcan Polat’ın içeride oldukları süre içinde Barış Atay’ı ‘tanıyıp, politik tutum ve tavrını benimsemediği için’ diğer sanıklar Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Emekçi’yle takibe geçtiklerini belirtti.

Hakim, sanıkların ‘bir topluluk halinde’ Atay’ın arkasından yaklaştığı, Ömürcan Polat’ın “Şerefsiz, vatan haini” diyerek Atay’a arkadan vurup sarstığı, TİP’li vekilin arkasını dönmesi üzerine Osman Avşar dışındaki diğer sanıkların hep birlikte ‘tekme ve yumruklarla vurarak yere düşürdükleri, yerde de vurmaya devam ettiklerini’ tutanağa geçirdi.

Hapis cezası ‘kamu görevlisini yaralamak’tan

Mahkeme, sanıklar Ömürcan Polat, Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Ekmekçi’yi, Barış Atay’a yönelik ‘kamu görevlisini görevinden ötürü kasten yaralama’ suçunu işledikleri gerekçesiyle dokuzar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Ömürcan Polat’ın Barış Atay’a karşı ‘kamu görevlisine hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle de 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık Osman Avşar’ınsa üzerine atılı suçu işlediğine dair ‘kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği’ gerekçesiyle beraatine karar verildi.