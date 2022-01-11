İstanbul’da bir Suriyeli evi basılarak öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa’daki dün gece evinde uyurken yüzleri maskeli bir grubun saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Nail Alnaif öldürüldü.

Fotoğraf: Gazete Duvar

İstanbul Bayrampaşa’da ikamet eden Suriyeli sığınmacıların, evi yüzleri kapalı bir grup tarafından basıldı. Evin kapısını kırarak ellerinde sopa ve bıçaklarla içeri giren bir grup mültecilere saldırdı.

Gazete Duvar’dan Fırat Bulut’un haberine göre saldırı sırasında odasında uyuyan 19 yaşındaki Nail Alnaif’i göğsünden bıçaklayan grup, apartman girişindeki kameraları da kırdı. Cinayete ilişkin beş kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.

Olayda öldürülen Alnaif’in arkadaşları saldırının gece 1-1:30 sıralarında yaşandığını, saldırgan grubu tanımadıklarını belirtti. Eve girenlerin silahlı olduğunu ve Alnaif’i uyurken bıçakladıklarını belirten sığınmacılar, arkadaşlarını hastaneye götürdüklerini ancak kurtarılamadığını anlattı.