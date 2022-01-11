İnşaat ilk sırada: Hangi sektör ne kadar kredi batırdı?

Türkiye’nin büyüme için uzun dönem umut bağladığı inşaat sektöründe kriz derinleşiyor. İnşaatlar için kesenin ağzını açan bankalar şimdi verdiği milyarlarca liralık krediyi toplayamama riskiyle karşı karşıya.

Kasım 2021 döneminde inşaat sektöründe batık kredi oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artışla 30 milyar 290 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Kasım 2021 verilerine göre bankaların sektörlere kullandırdığı toplam nakdi kredi miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık 1 trilyon 170 milyar lira artışla 4 trilyon 944 milyar liraya yükseldi. Bankaların batık kredi oranıysa bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 150 milyar 305 milyon liradan 159 milyar 943 milyon liraya çıktı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre yakın izlemedeki krediler 450 milyar liraya yükselirken, bu kredilerin bir bölümünün gelecek üç-dört ayda donuk alacağa dönüşeceği ve batık kredi miktarın 200 milyar liraya doğru gideceğine dikkat çekiliyor.

BDDK’nin verilerine göre en fazla kredi batıran sektör inşaat oldu. Diğer sektörlerse şöyle:

*Toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmeti sektöründe takipteki kredi miktarı 23 milyar 774 milyon lira oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar 24 milyar 110 milyon liraydı. Perakende sektörü takipteki kredinin en fazla olduğu ikinci sektör.

*Kasım 2020 döneminde imalat sanayisinde takipteki kredi miktarı 27 milyar 832 milyon lirayken bu yılın aynı döneminde miktar 23 milyar 417 milyon liraya indi. Bu rakamla imalat sanayisi en fazla takipteki kredi miktarı olan sektörler arasında üçüncü oldu.

*Turizm sektöründe son bir yılda batık kredi miktarı 785 milyon liralık artışla 8 milyar 262 milyon liraya yükseldi.

*Bu dönemde taşımacılık, depolama ve haberleşme sektöründe takipteki kredi miktarı 6 milyar 901 milyon lira olurken tarım sektöründeki batık miktarı ise 4 milyar 416 milyon liraya çıktı.