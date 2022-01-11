İnşaat maliyetindeki artışta yeni rekor

İnşaat maliyet endeksi, 2021’in kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 48,87 artarak rekor kırdı.

İnşaat maliyet endeksinde kasımda bir önceki aya göre artış ise yüzde 7,94.

Endekste zirve yüzde 44,76 ile temmuz ayında görülmüş, iki aylık düşüş sonrası ekimde yön yine yukarı dönmüştü.

Alt kalemlere bakıldığında aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 10,71, işçilik endeksi yüzde 0,25 artış var. Yıllık olarak malzeme endeksi yüzde 60,13, işçilik endeksi yüzde 22,50 artmış durumda.

Bina inşaatı maliyetleri

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı.

Bina dışı yapılarda değişim

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,62, işçilik endeksi yüzde 22,29 arttı.