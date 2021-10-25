Emlakçılar konut fiyatında ‘çok büyük artış’ bekliyor

Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, “Önümüzdeki haftalarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz” dedi.

Türkiye genelinde kiralardaki astronomik artışlar sürürken, konut fiyatları da hızla yükseliyor. Merkez Bankası’nın yayınladığı son verilere göre konut fiyat endeksi, açıklanan enflasyonun çok üstüne çıkarak yıllık bazda yüzde 33,4 arttı. Uzmanlar konut fiyatlarının 2008 küresel krizinde olduğu gibi yeniden fazla ısınmaya başladığını belirterek ‘balon’ uyarısında bulunuyor.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan Bayram, “Konut piyasasında balon var diye haber yapan arkadaşlara bunun olmadığını defalarca söylemiştik, anlatamadık, şimdi herkes deneyimleyerek anlamış oldu” dedi.

Merkez Bankası’nın iki ayda 300 baz puanlık faiz indiriminin önümüzdeki hafta konut kredilerine yansımasını beklediklerini söyleyen Bayram, “Bu düşüş ile birlikte talepte bir artış öngörüyoruz elbette ama piyasa buna hazır değil” diye konuştu.

Arz sıkıntısına dikkat çeken Bayram, “Döviz bu hızla yükselince inşaat maliyetleri de artıyor. Yatırımlar iyice duruyor ve arz sıkıntısı daha da derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç ise faiz indirimi ile emlak piyasasının canlanması beklentisinin boşa çıkacağını söyledi.

Piyasadaki belirsizlik iklimi nedeniyle yurttaşın harcama yapmakta zorlandığını söyleyen Yüzgeç, “Gerçekten çok birikimi olan yurttaş TL’ye ve dövize güvenmeyip gayrimenkule yatırım yapabilir ama çok yüksek fiyattan evler almak zorunda kalacaklar, bu da yine kiralara yansıyacak” dedi. Yüzgeç, inşaat maliyetlerinin ise yüzde 100’e yakın arttığını söyledi.