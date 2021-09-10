İnşaat maliyetlerindeki artışta yeni rekor

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 44,76 artışla yine rekor tazeledi. Endeks, haziranda yıllık yüzde 42,9 yükselişle iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Türkiye’deki müteahhitler, çimento fiyatlarında yüzde 200’e varan zamlar nedeniyle dün greve gitmiş ve 24 Eylül’e kadar inşaatları durdurma kararı almıştı.

Maliyet artışları ayrıca konut fiyat ve kiralarına da yansımış, özellikle son birkaç ayda satılık ve kiralık konut piyasasında astronomik zamlar gözlemlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 44,76 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 3,13, işçilik endeksinde ise yüzde 1,06 yükseliş var.



Geçen yıla göre malzeme endeksinde yüzde 56,41, işçilik endeksi ise yüzde 21,01 artış kaydedildi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,63 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre fark yüzde 45,15.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 2,28, geçen yıla göre yüzde 43,39 artış kaydedildi.