İnşaat maliyetleri yeniden yükselişe geçti

İnşaat maliyetleri iki aylık yavaşlamanın ardından ekimde yeniden tırmanışa geçti. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekimde inşaaat maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 41,93.

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Endekste zirve yüzde 44,76 ile temmuz ayında görülmüş, ardından düşüş başlamıştı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,15, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı.

Yıllık bakıldığında ise malzeme endeksinde yüzde 50,47, işçilik endeksinde yüzde 22,62 artış var.

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya oranla yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,13 yükseliş yaşadı. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,24 arttı.