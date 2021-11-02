İnşaatta ‘bahar havası’ bitti

Pandemi sürecinde yaşanan normalleşme ve tam açılmanın inşaat sektörü üzerindeki olumlu etkisi giderek ortadan kalkıyor. Sektördeki mevcut işler ve alınan yeni iş siparişleri ekimde yeniden düşeşe geçti. Sektör temsilcilerine göre inşaat maliyetlerindeki artış da yeni iş başlangıçlarını sınırlıyor.

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İnşaat sektörü temmuz başından itibaren tam açılmaya geçilmesiyle birlikte önemli bir sıçrama göstermiş, temmuz-eylül döneminde mevcut işler önemli ölçüde artmıştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan ‘Türkiye İMSAD Ekim 2021 Sektör Raporu‘na göre ise inşaat sektöründeki yükseliş eğilimi yerini düşeşe bıraktı.

Rapora göre sektörde güven endeksi ekimde bir önceki aya göre 1,5 puan gerileme gösterdi. Mevcut inşaat işleri seviyesi ekimde 3 puan azalırken, yeni iş siparişleri de 1,6 puan geriledi.

Raporda şunlar dendi: “İnşaat maliyetlerindeki artış yeni iş başlangıçlarını sınırlamaya başladı. Mevsimsellik de bazı bölgelerde etkisini gösterdi. Buna bağlı olarak inşaat sektöründe mevcut işler geleneksel gerileme sürecine girdi.”

Alınan yeni iş siparişleri eylül ayındaki durağanlaşmanın ardından ekim ayında bir önceki aya göre 1,6 puan gerileme gösterdi. Mevsimsellik de bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Normalleşme ve tam açılmanın yeni alınan iş siparişleri üzerindeki olumlu etkisinin de giderek ortadan kalktığı görüldü.”

12,43 milyar dolarlık kredi yapılandırıldı

Raporda, inşaat sektörünün finansal borçlarının yeniden yapılandırılması olanağından yararlanmaya devam ettiği de belirtildi.

Eylül 2021 itibariyle inşaat sektöründe toplam 41 firmanın 12,43 milyar lira büyüklüğündeki kredisi yeniden yapılandırıldı. Büyük ölçekli uygulama kapsamındaki firma sayısı 34 ve kredi hacmi 12,36 milyar lira olurken, yapılandırmaların daha çok büyük ölçekli inşaat firmalarında yapıldığı görüldü.

İnşaat firmaları sektörde 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan daralma nedeniyle finansal açıdan baskı ile karşı karşıya kalmıştı.