Zincir marketlerin ‘fiyat’ yazışmaları RK’nın elindeymiş

Rekabet Kurumu (RK) Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen kartel cezasına ilişkin yazışmaların ellerinde olduğunu söyledi.

Ankara’da bir etkinlikte konuşan Küle’nin açıklamaları şöyle: “Karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz. Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda enflasyonundan sorumlu tuttuğu BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda’ya geçen yıl ekim ayında toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilmişti. Rekabet Kurumu cezanın gerekçesini zincir marketlerin aralarında anlaşarak birlikte fiyat yükseltmesi olarak göstermişti.

Marketlerse söz iddiaları reddederek zamların enflasyon kaynaklı olduğunu öne sürmüş, cezayı da yargıya taşıyacaklarını eklemişti.