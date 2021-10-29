Migros, ‘fahiş fiyat’ cezasını yargıya taşıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘fahiş fiyatların‘ sorumlusu olarak tuttuğu beş büyük market zincirinden biri olan Migros, Rekabet Kurulu’nun kestiği 517 milyon liralık cezanın iptali için yargıya gidiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Beş market piyasayı alt üst ediyor” diyerek, gıda ve diğer tüketim mallarındaki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu market zincirlerine müfettiş gönderilmiş ve beş market zinciri hakkında Rekabet Kurulu’nun geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına geçilmişti.

Zincir marketlere yöneltilen en büyük suçlama ise organize şekilde fiyat artırımı yapmak. Ancak marketler maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmiyor.

Türkiye’de resmi rakamlara göre gıda enflasyonu yüzde 30’a yakın. Bağımsız araştırma kurumları ise bu oranın yüzde 40’ı aştığını savunuyor.

Bugün Rekabet Kurumu tarafından yürütülen ‘fahiş fiyat‘ soruşturmasında ise BİM, CarrefourSA, Migros, Şok Marketler, A 101 ve Savola Gıda’ya, haksız rekabet uyguladıkları gerekçesiyle toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verildiği ortaya çıkmıştı.

İdari para cezası verilen zincir marketlerden Migros, kararın iptali için dava açılacağını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, kurum kararında şirket aleyhine yöneltilen hususların kesinlikle kabul edilmediği ve gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal hakları süresi içinde kararın iptali için dava açılacağı belirtildi.

Rekabet Kurumu’nun Migros’a kestiği ceza 517,7 milyon lira.