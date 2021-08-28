Zincir marketler ortak fiyat için WhatsApp grubu oluşturmuş

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, zincir marketlerin temel gıda ürünlerinde ortak fiyat belirlediğini, hatta bunun için bir de WhatsApp grubu oluşturduğunu söyledi.

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Ağaoğlu’na göre zincir marketler başta yumurta, süt gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını ortak bir kararla belirliyor.

ANKA’ya konuşan Ağaoğlu, şunları söyledi: “Özellikle ucuzluk marketi diye bilinen bazı zincir marketler, nedense tüketicilere sunulan temel gıda ürünlerinde adeta müşterek fiyat belirliyorlar. Geçtiğimiz yıl yumurta fiyatları çok arttı. Yumurta deyip geçmeyin dar gelirlilerin yegane hayvansal protein kaynağıdır. 30’lu yumurta 17-18 lirayken bir de baktık ki hepsinde 29,90 oldu. Çok ilginç bir gelişme daha oldu. Bir süre sonra kamuoyundan gelen tepkiler, denetlemeler derken hepsi birden 22,90’a düştüler. 4 tane zincir market on binlerce mağazası var bunların. Dördü de 22,90 olur mu neden biri 23, biri 24, biri 22 değil. Bize gelen bilgilerine göre bu zincir marketler aralarında ortak Whatsapp grubu oluşturmuş. Dar gelirli insanlar bunlar ucuz diye tercih ediyorlar.”

Fiyatların marketler tarafından ortak belirlenmesinin yasaya uygun olmadığına vurgu yapan Ağaoğlu, bunun bir ‘rekabet kurulu ihlali‘ olduğunu da ekledi.