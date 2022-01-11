Yasal kira zammı enflasyonun çok altında kalınca AVM’ler gerildi

Yıllık kira artışında 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasını (yüzde 19,6) almak zorunda kalan kurumlarda, yüzde 36 olarak açıklanan yıllık enflasyon, itirazları da beraberinde getirdi. Tartışmaların merkezindeki AVM’ler yasal oranın üzerinde zam yapabilmek için Ankara’yla temasa geçti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dünya’dan Yener Karadezin’in aktardığına göre alışveriş merkezi yöneticileri, salgın nedeniyle zaten kiralarının önemli bir kısmından feragat ettiklerini belirtti ve kira artış rakamları üzerinden yeni bir kayıp daha yaşamamak için harekete geçti. Bu kapsamda bir çalışma grubu oluşturan kurumlar, belirlenecek formülle eriyen kira gelirlerini artırmak istiyor.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş süreci şöyle anlattı: “12 aylık TÜFE ortalaması ocak ayı itibari ile yüzde 19 ama yıllık enflasyon yüzde 36 olarak açıklandı. Arada 17 puan fark var. Bu düzenleme 2018’de cumhurbaşkanı kararnamesiyle gelmiş ve 2020’de de borçlar kanunundaki ÜFE yıllık artı oranını TÜFE 12 ay ortalama diye değişmişti. Tekrar değişebilir. Bizim gibi kurumlar için büyük kayıp bu. Bununla ilgili ekip kurduk. Bir rapor hazırlıyorlar. Rapor ile birlikte bir formül geliştirilmesini ve kaybımızın bir şekilde telafi edilmesi için formül geliştireceğiz. Ankara ile temaslarımız devam ediyor.”

Markalar itiraz ediyor

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın tüm sektörleri zor durumda bıraktığını anlattı. Öncel’in değerlendirmeleri şöyle: “Yılbaşından sonra işçilik, enerji gibi birçok kaleme yeniden zam geldi. Salgın nedeni ile başlayan emtia hammadde fiyatlarındaki artış yine devam ediyor. Ama biz bu artışların hepsini son ürüne yansıtamıyoruz, yansıtmıyoruz. Ticari işletmelerde de devletin koymuş olduğu bir karar var. Biz hazır giyim olarak baktığımız zaman bizim TÜFE içindeki hazır giyimin değişim oranı yüzde 20, ÜFE ise yüzde 80. aradaki fark bizde de fazla. Biz de buna göre düzenleme yapmak istiyoruz demek ne kadar hakkaniyetli?

İkincisi bizim sözleşmelerimizin tamamı sabit kira ve ciro kirasıdır. Satış olduğu müddetçe ben ciro kirasından da kira ödüyorum. Bir mağduriyet yok ortada. Kaldı ki vaka sayılarının tüm dünyada zirve yaptığı ve maliyetlerimizin artmaya devam ettiği dönemde ciro kirası da alan AVM’ler nasıl mağduriyetten bahsedebiliyor? Sadece ciro kirası ödeyen markalar da var. Bu da AVM’lere bir mağduriyet yaratmıyor. Böyle bir düzenlemeyi doğru bulmuyoruz.”