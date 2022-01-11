DSÖ süre verdi: Omicron Avrupa’nın yarısından fazlasına bulaşacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron varyantının altı-sekiz hafta içinde Avrupa’nın yüzde 50’sine bulaşacağı tahminini paylaştı.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da görülen Omicron varyantına dair ilk veriler daha hafif hastalığa neden olduğuna işaret etse de uzmanlar yüksek bulaşıcılığı nedeniyle hastaneye yatışların artacağı konusunda uyarmıştı.

Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Dün ABD’de 1,35 milyon vaka kayda geçti. Omicron etkisiyle vakaların rekor kırdığı bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar geri döndü.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, DSÖ Avrupa bölgesinde yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edildiğini, bir önceki haftaya göre iki kattan fazla artış görüldüğünü aktardı.

Avrupa’da 26 ülkenin her hafta nüfusunun yüzde 1’inden fazlasına Covid-19 bulaştığını bildirdiğini aktaran Kluge, ülkelerin sağlık sistemlerinde büyük baskı oluşabileceğine dikkati çekti.

Kluge, kendisinin sorumlu olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki 53 ülkenin 50’sinde Omicron varyantının tespit edildiğini, Omicron’ın hızlı şekilde Batı Avrupa ülkelerinde baskın hale geldiğini ve hızlı bir şekilde Balkanlara yayıldığını söyledi.

Omicron varyantının daha önceki varyantlara göre daha hızlı ve geniş çaplı yayıldığına vurgu yapan Kluge, ülkelere kapalı alanlarda yüksek kaliteli maske takılmasını zorunlu hale getirme çağrısı yaptı.

Kluge, sağlık çalışanları ve yaşlılar da dahil risk altındaki gruplara güçlendirici aşı uygulamalarında öncelik verilmesini istedi.

“Sağlık Ölçüm ve Değerlendirmeleri Enstitüsünün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki altı-sekiz hafta içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak” diyen Kluge, Omicron varyantının aşılamanın daha az olduğu Avrupa’nın doğu ülkelerine sıçradıkça daha fazla can kaybı yaşanmasından derin endişe duyduğunu vurguladı.