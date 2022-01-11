Diken

Yaramazlara biraz batar!

Otogaza zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 29 kuruş zam yapıldı.

Söz konusu zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası duyurdu.


Güncellenecek…

Benzin ve motorine zam!

Benzin, motorin ve otogaza zam

Benzine zam

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Akaryakıtta ÖTV’ye döviz ayarı

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Otogaza zam!

Otogaza zam

Otogaza zam

24 saatte dördüncü zam haberi: Otogazın litre fiyatı 39 kuruş arttı

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