Otogaza zam!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 29 kuruş zam yapıldı.
Söz konusu zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası duyurdu.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 29 kuruş zam yapıldı.
Söz konusu zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası duyurdu.
Güncellenecek…
1980’lerin sonundan itibaren, özellikle 90’lar ve 2000’lerde pıtrak gibi çoğaldı tarikat yurtları ve evleri. Tarikat yurdu ve evi, yaşamın her alanında geçerli olacak bir kartvizitti gençler için. İş bulma, eş bulma, kadro/yükselme vs. Gariban çocuk sırtını dayayacak bir yer arıyor, ailesi yoksul, bir kısmı yoksul olmasa da çocuğu dindar muhitte olsun istiyor, ah bir bakmışsınız ailenizin tarikatı yanı başınızda…
Ankara kulislerinde bugünlerde AKP’nin MHP’yle ortaklık, söylemde sertlik ve hızlı politika değişikliği gibi gerekçelerle tabanından kopan muhafazakâr Kürt seçmenle yeniden bağ kurma çabasında olduğu konuşuluyor. Araştırmacılara göreyse AKP’den kopanlar ağırlıkla kararsız seçmen bloğunda ve muhalefetin politikalarını yakından takip ediyor.
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldırıya ilişkin beş sanığın yargılandığı davada, sanıklardan biri iki suçtan toplamda biri yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Üç sanık ise dokuzar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararda, sanıkların Barış Atay’ı tanıdıklarını, politik tutum ve tavrını benimsemedikleri için takibe geçtiklerini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) yetkililerle bir araya geldi.
Ankara 23’üncü İdare Mahkemesi, Eskişehir’de eyleme katıldığı iddiasıyla öğrenim bursu kesilen bir öğrenci hakkında yapılan işlemin hukuksuz olduğuna hükmetti; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na “Mahkumiyet kararı veya uzaklaştırma cezası olmayan öğrencinin bursunu kesemezsin” dedi.