Otogaz ve motorinde indirim; benzinde ÖTV düzenlemesi

Bu geceden itibaren olmak üzere otogazda 72, motorinde 5 kuruş indirime gidildi.

Aynı zamanda benzinde 41 kuruş, motorinde 40 kuruş, otogazda 1 TL indirim özel tüketim vergisinin (ÖTV) yerine konulmasında kullanılacak.

Böylelikle pompa satış fiyatlarına otogaz ve motorin indirimi yansırken benzin ÖTV’ye takıldı.

İndirimlerin ardından LPG’nin litre fiyatı Ankara’da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul’da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir’de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara’da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul’da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir’de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.