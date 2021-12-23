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Yaramazlara biraz batar!

Akaryakıtta fiyat indi ama aynı oranda ÖTV arttı

Benzin ve motorinde bu gece yarısından geçerli olacak indirim, özel tüketim vergisinin (ÖTV) yerine konulmasında kullanılacak.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV turlarını geçmeyecek.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) aktardığına göre benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV’deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

Benzinin litresi Ankara’da ortalama 11,66 liradan, İstanbul’da 11,61 liradan ve İzmir’de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara’da ortalama 11,53 liradan, İstanbul’da 11,47 liradan ve İzmir’de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıtta ÖTV’ye döviz ayarı

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