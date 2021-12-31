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Yaramazlara biraz batar!

Benzin, motorin ve otogaza zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,29 TL, benzine 61 kuruş ve otogaza 78 kuruş zam yapıldı.

Söz konusu zam Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın Twitter hesabından duyuruldu.


Benzin

Ankara’da ortalama 12,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 12,31 liradan 12,92 liraya, İzmir’de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

Motorin

Ankara’da ortalama 11,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 11,45 liradan 12,74 liraya, İzmir’de 11,53 liradan 12,82 liraya çıkacak.

Otogaz

Otogazın litre fiyatı da Ankara’da ortalama 8,02 liradan 8,80 liraya, İstanbul’da ortalama 7,98 liradan 8,76 liraya ve İzmir’de 7,86 liradan 8,64 liraya yükselecek.

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