Benzin ve motorine zam!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63, motorine 94 kuruş zam yapıldı.
Söz konusu zamları Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası duyurdu.
Ankara’da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir’de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara ve İzmir’de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.