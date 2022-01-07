Benzin ve motorine zam!

Tarım ve Orman Bakanlığı, genetiği değiştirilmiş (GDO) bir mısır ve bir soya geninin hayvan yemi amaçlı kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verdi. Ayrıca, 10 yıllık kullanım süresi dolan genetiği değiştirilmiş (GDO) iki mısır geninin hayvan yemi amaçlı kullanım izni iptal edildi. Bakanlık, bir çeşit enzimin de 10 yıl süreyle üretimine izni verdi.