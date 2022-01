Mahkeme, mahkumiyet kararı olmadan burs kesen bakanlığı ‘hukuksuz’ buldu

Ankara 23’üncü İdare Mahkemesi, Eskişehir’de eyleme katıldığı iddiasıyla öğrenim bursu kesilen bir öğrenci hakkında yapılan işlemin hukuksuz olduğuna hükmetti; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na “Mahkumiyet kararı veya uzaklaştırma cezası olmayan öğrencinin bursunu kesemezsin” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Anadolu Üniversitesi Fransızca öğretmenliği bölümü öğrencisi İlayda Aksoydan, 30 Haziran 2021’de Onur Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Aksoydan bir ay sonra aldığı devlet bursunun kesildiğini öğrenmişti.

DW Türkçe’den Burcu Karakaş’ın haberine göre öğrenci, öğrenim bursunun kesilmesinin ardından işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’na dava açtı.

Öğrencinin avukatı Pınar Çelik Arpacı, bursun kesilme gerekçesinin katılmış̧ olduğu bir basın açıklaması olduğunun şifahen söylendiğini, müvekkilinden savunma istenmediğini ve müvekkili hakkında açılmış bir ceza davası veya ceza mahkemesi kararı bulunmadığını belirterek, kararın iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü mahkemeye gönderdiği yazıda, LGBTİ+ derneklerinin Onur Haftası’nda döviz ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçmek istemeleri üzerine valilik yasağı nedeniyle gruba müdahale edildiğini, 30 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişiler hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ten işlem yapıldığını, Aksoydan’ın da gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan öğrenciler arasında olduğunu iletti.

‘Bilgi ve belge sunulmadı’

Gençlik ve Spor Bakanlığı bursun kesilme kararını Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’nin kredi verilmeyecek halleri düzenleyen 11’inci maddesinin “Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan, bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. her türlü suç aletlerinden birini veya birkaçını bulunduran öğrencilere kredi verilmez” ibaresini düzenleyen ‘H’ bendine dayandırdı.

Ankara 23’üncü İdare Mahkemesi’yse kararında, bursun kesilmesi için öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis cezasıyla kesinleşmiş̧ mahkumiyeti bulunması ya da öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olması gerektiğini belirtti.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Davacı hakkında Eskişehir 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir kovuşturmanın olduğu ancak hakkında verilmiş herhangi bir mahkûmiyet kararının mevcut olmadığı ve öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası aldığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin de dosyaya sunulmadığı görülmüştür.”

İdare mahkemesi, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya uzaklaştırma cezası bulunmayan davacı hakkında yönetmelikte bursun kesilmesi halleri arasında sayılmayan bir sebebe dayanılarak yapılan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi.