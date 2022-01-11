İlaç firmaları 57 ilaçta iskontoyu kaldırdı

MESUDE ERŞAN

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve ilaç firmaları arasındaki kamu kurum indirimi sorunu hastaları ve eczacıları mağdur ediyor. İlaç firmalarının, çoğu kronik hastalıklarda kullanılan toplam 57 ilaçta SGK’ya yaptıkları iskontodan vazgeçmesi nedeniyle, aradaki fiyat farkını hastaların ödemesi gerekiyor. Bu ilaçların tedarikinde de sorunlar yaşanıyor.

İlacın yaşı, eşdeğer, referans olması gibi farklı etkenleri göz önüne alan SGK, ilaç firmalarından yüzde 41’lere varan bir iskonto istiyor. İlaç firmaları iskonto yapsa da ekonomik koşulları gerekçe göstererek indirimlerinden vazgeçebiliyor. Bu konuda ilaç firmalarını bağlayan herhangi bir yasal mevzuat bulunmuyor.

Kronik hastalıkların ilaçları

SGK ile firmalar arasındaki bu çekişmeden, hastalar ve eczacılar mağdur oluyor. İlaçların depolardan kamu kurum indirimi ile indirimsiz gelmesi arasında ciddi fiyat farkları bulunuyor. İlaca erişmek isteyenler, indirimli ile indirimsiz fiyat arasındaki farkı cebinden ödemesi gerekiyor. Eczacılar, SGK’nın ödeme kapsamında yer alan bu ilaçlardaki fiyat farkını hastalara izah etmekte zorlanıyor.

Firmaların iskontodan vazgeçtiği ilaçlar arasında kanser, kalp ve damar hastalıkları, kan sulandırıcı, göz, grip, akne, sakinleştiriciler, gebelikte alınan toplam 57 ilaç bulunuyor. İlaçların çoğu kronik hastalıklar için reçete ediliyor. Yani sürekli alınması gerekiyor.

Her gün yeni bir ilacın iskontosu geri alınıyor

Uygulamadaki keyfilik yüzünden eczacı ve vatandaşın karşı karşıya geldiğini söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “İlaç firmaları ile SGK arasındaki kamu kurum indirimi konusu her iki tarafın da haberi olduğu halde yok sayılarak, eczacı ve vatandaşın mağdur olduğu tuhaf bir durum yaşanmasına neden oluyor” diye devam etti.

Saydan, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı’na bir yazı yazarak sorunun çözülmesini de istedi.

Sorunun 15 senedir yaşandığını ve her gün yeni ilaçların iskontosunun geri alındığını belirten Saydan, “Keyfi bir tutumla istediği zaman indirim yapan, istemediğinde yapmayan ilaç firmalarının artık insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşan bu durumuna acilen yasal bir çözüm getirilmesini istiyoruz” dedi.

İlaç temininde de sorun var

İndirimden vazgeçen firmaların sayısının her geçen gün arttığını ve SGK’nın bu konuda sessiz kaldığını belirten Saydan, şunları söyledi: “Firmaların uygulamasındaki keyfilik sebebiyle vatandaşla eczacı karşı karşıya kalıyor. İlaçların çoğunda SGK’ya yapılan indirim oranı depoların ve eczacıların kar oranını geçtiği için, söz konusu ilaçları temin etmekte ve vatandaşlarımıza hizmet vermekte güçlük çekiyoruz. Hastayla karşı karşıya olan eczacı, reçetedeki ilacı SGK’nın sistemine girdiğinde Medula sistemi otomatik olarak aslında firmanın yapmadığı iskontoyu yapıyor.

Biz eczacılar firmanın vermediği indirimi eczacı karımızdan feragat ederek yapmak zorunda bırakılıyoruz. Bir tarafta ilaç firmaları diğer tarafta ise ilaca en az ödeme yapmaya çalışan SGK arasında kalıyoruz. Karşımızda ise tedavi olmak için elinde doktor reçetesiyle ilaç bekleyen vatandaşımız var.”

Eczacı odaları dilekçe eylemi başlattı

Öte yandan Mersin Eczacı Odası’nın başlattığı İstanbul ve diğer illerdeki eczacı odalarının destek verdiği dilekçe eyleminde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan’den soruna çözüm bulmaları istendi.

Eczacılar dilekçelerinde, şunları kaydetti: “Firmaların keyfi tutumundan kaynaklı bu uygulamalar sunduğumuz hizmeti sürdürülemez, ekonomik olarak altından kalkılamaz hale getirdiği gibi kurumunuz hak sahibi kişilerin ilaca erişimini de tehdit etmektedir. Büyük çoğunluğu kronik hastalıklarda kullanılan bu ilaçlarla ilgili yaşanan ve eczacı olarak hiçbir sorumluluğumuzun olmadığı kamu kurum iskontalarından kaynaklı bu sorunların acil olarak çözümü için gereğini bilgilerinize arz ederim.”