Doktorlar sigorta prim borcu kararını yorumladı: Üç yıldır lütuf gibi uzatıyorlar

MESUDE ERŞAN

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların sağlık sisteminden yararlanma sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını yorumlayan Dr. Ergün Demir “Kamu sağlık hizmetlerine erişimi son üç yıldır bir lütuf gibi süre uzatımıyla gerçekleştiriliyor” dedi.

Prim borcu olanlar, 1 Ocak’tan beri gittikleri hastanelerden provizyon alamıyor, muayene, tedavi ve ilaçlar için ödeme yapmak zorunda kalıyordu.

GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar, bugün yapılan süre uzatımıyla 2022 yılı sonuna kadar kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bugün yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla bu yıl da prim borcu olanlar, devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Borcu bulunanlar üç yıldır bu sürenin uzatılmasıyla hizmet alabiliyor.

Dr. Demir, ‘yapılması gereken geçici süre ertelemek değil, primini ödeyemeyen vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlayacak kalıcı düzenlemeyi yapmak’ olduğuna dikkat çekti

Yoksulluk, işsizlik ve ekonomik belirsizliğin giderek arttığını belirten Dr. Demir, “Salgın devam ederken yüzlerce işyeri kapandı ve binlerce işçi işten çıkarıldı. Dolayısıyla prim ödeyemeyenlerin sayısı da giderek arttı. Vatandaşın ocağında aş yerine yoksulluk kaynarken primini ödeyemeyen yoksulların kamu sağlık hizmetlerine erişimi son üç yıldır bir lütuf gibi süre uzatımıyla gerçekleştiriliyor” eleştirisinde bulundu.

‘Sadece sağlık hizmetinde kullanılması yeterli’

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç ise kararı şöyle yorumladı: “GSS primini ödeyemeyip borçlu duruma düşen işsizlerin, okulunu bitirip iş bulamayan gençlerin, siftah yapamayan esnafın sağlık hizmetine erişimini lütuf gibi sunan yararlanma süresini ileri tarihe ertelemek çözüm değil. Çözüm sağlık hizmetlerine koşulsuz erişimin her yurttaş için en temel insan hakkı olduğunun kabul edilmesi ve bu olumsuz durumun giderilerek provizyon almalarının sağlanması.”

Kılıç, yoksulların kısa vadede GSS prim borçlarının silinmesi için kaynak bulunduğunu belirterek “GSS fon varlığının kanunun emrettiği gibi sadece sağlık hizmeti için kullanılması yeterli” dedi.