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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu duyurdu: ‘İstanbul’u turlayan köpek’ Boji sahiplendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen ‘Boji’nin sahiplendirildiğini duyurdu.

İmamoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Boji’nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var. İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak.”


Kangal çoban kırması olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor. Bojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için Boji adı verildi.

Boji, 18 Ağustos’ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekiplerinin de yardımıyla Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi’ne götürüldü. Muayene sırasında derisinin altına mikroçip enjekte edildi. Bu sayede Boji’nin daha önceden bakımdan geçtiği kısırlaştırıldığı ve tekrar sokağa rutin yaşamına bırakıldığı da belirlendi.

Sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu. Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji’nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji’ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü’nün telefonunda yüklü.

Boji kasım ayında tramvaya kaka yaptığı öne sürülerek bir kumpasın da hedefi olmuştu. İncelemeler sonucunda kumpas kurulduğu anlaşılan İstanbul’un gezgin köpeği Boji’ye kumpas kuran şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu olaydan sonra köpeğin ‘güvenlik endişelerinden dolayı’ sahiplendirileceğini duyurmuştu.

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