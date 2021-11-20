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Yaramazlara biraz batar!

Boji suçlanmıştı: Tramvayın koltuğuna dışkı bırakan adam kameraya yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bir kişinin tramvay koltuğuna dışkı bıraktığı anların videosunu paylaştı.

Twitter’da bir kullanıcı, dün koltuktaki dışkının fotoğrafını paylaşarak “İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi” diye yazdı.


Bunun üzerine toplu taşımayla ‘gezmesini’ sevmesiyle haber olan ‘Boji’ adına açılan hesaptan, köpeğin tüm gün İBB tarafından kendisine bakılan kulübede bulunduğu belirtildi.

Ongun, ilk paylaşıma “Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz” diye tepki gösterdi. Daha sonra ise tramvayın güvenlik kamerası görüntüsü paylaştı.

Görüntüde yaşlı bir adamın nereden çıkardığı tam anlaşılamayan dışkıyı koltuğa bıraktığı anlar yer aldı.

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