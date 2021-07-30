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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL: Her 10 kişiden dördü müsilajdan hükümeti sorumlu tutuyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 kişiden dördü Marmara Denizi’ndeki müsilajdan (deniz salyası) hükümeti sorumlu tutuyor.

Fotoğraf: AA

Marmara Denizi’nde dip yapısının yüzeye vurmasıyla ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorunu haftalardır gündemden düşmezken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler harekete geçerek yüzeyi temizlemeyi başarmıştı. Uzmanlarsa müsilajın temel sebepleri olarak denize yeterince arıtılmadan bırakılan atık sular, derin deniz deşarjları, denizi etkileyen akıntılar ve su sıcaklığının artmasına da sebep olan iklim değişikliğini gösteriyor.


Araştırma sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre ankete katılan yüzde 28’lik kesim müsilajdan belediyeleri sorumlu tutarken yüzde 21’lik kısım sorunun şirketlerden kaynaklandığını düşünüyor.

Yüzde 68,4’le sorunun kaynağının hükümet olduğunu en fazla İYİ Parti seçmeni düşünürken yüzde 41,8’le en fazla AKP seçmeni ‘belediyeler sorumlu’ dedi.

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