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Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu, hastane randevusundan dolayı Saraçhane’ye gidemeyecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altılı masa liderlerinin de katılacağı Saraçhane buluşmasına gidemeyeceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


İmamoğlu, karardan önce İstanbulluları Saraçhane’ye davet etmişti. Çağrı büyük karşılık bulmuştu.

İmamoğlu, bugün de Saraçhane’de toplanacaklarını ve altılı masanın liderlerinin de geleceğini duyurmuştu.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ysa Saraçhane’ye gidemeyeceğini açıkladı.

Hastane randevusu olduğunu belirten Karamollaoğlu şunları dedi: “Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim Adalet, Herkese Adalet!”

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