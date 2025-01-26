Grand Kartal'ın sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Kendi hariç herkesi suçlamış

36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül, savcılıktaki ifadesinde otel çalışanlarını, belediyeyi ve bakanlığı suçladı.

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Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde 15 şüpheli tutuklandı.

NTV‘nin aktardığına göre Ergül, aşçıbaşıdan mutfak personeline, elektrikçiden güvenlikçilere kadar kendisi dışındaki herkesi suçladı.

Geceliği 30 bin lira olan Grand Kartal Otel’in sahibi Ergül ifadesinde aylık gelirini 100 bin lira olduğunu öne sürdü.

Ergül mutfaktaki elektrikli eşyaların tamamının aşçıbaşının sorumluluğunda söyledi: “Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır.”

Mutfak personellerinin gerekli eğitimi alıp almadıklarının sorulması üzerine Ergül “Grand Otel’in mutfağında dört kişi görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da tamamen orada çalışan o dört kişiye aittir” dedi.

Ergül, otelde yangına karşı her türlü önlemin alındığını iddia etti: “Gerekli denetimler yapıldı. Denetimler yapıldı, herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel 1998 yılında inşa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemi yapmamız yönünde bize herhangi bir şey söylenmediği için biz yapmadık.”

Ergül, otelin bakanlık tarafından denetlendiğini ve sorun bulunmadığını ileri sürerken şu iddiaları aktardı:

“Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır. Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel, 1998 yılında inşaa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi.”

Ergül’ün ifadesindeki diğer detaylar şöyle:

* Yangına karşı alarm sistemi vardı. Büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistemi ağır hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi.

* Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelin yanında bulunan 70 metrekare alan için bir rapor talebi olmuş, bizim otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair benim bir bilgim yoktur. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım. 2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonrada İl Özel İdaresi’nden açılış belgesi aldık