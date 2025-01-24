Tanju Özcan: Bilirkişiler dosyadan el çektirildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’le ilgili “Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır” dedi.

Fotoğraf: AA

Bolu’da 21 Ocak 03:30 sularında çıkan yangında Grand Kartal Hotel’de 51 kişi de yaralanmıştı.

Yangına ilişkin soruşturmada şu kişilerin gözaltında olduğu biliniyor:

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı: Sedat Gülener

İtfaiye müdür vekili: Kenan Coşkun

İşletme sahibi: Halit Ergül

Şirket genel müdürü: Emir Aras

Otel müdürü: Zeki Yılmaz

İş sağlığı güvenliği uzmanı: Ece Kayacan

Otelin aşçısı: Faysal Yaver

Otelin mutfak çalışanları: Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz

Elektrikçi: Hüseyin Özer

Faciaya ilişkin Bolu Belediyesi ile Turizm Bakanlığı karşılıklı suçlamalarda bulunurken Özcan, “Beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır” dedi.

Tanju Özcan. Fotoğraf: AA

Belediye başkan yardımcısıyla memur itfaiye müdürüne gözaltı kararının tamamen ‘hukuksuz ve keyfi’ olduğunu öne süren belediye başkanı şunları söyledi:

* Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle iki gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır.

* Memurların gözaltına alınması veya haklarında adli soruşturma yürütülebilmesi için ‘Soruşturma izni kararı’ verilmesi yasa gereği zorunludur. Ortada ‘4483 Sayılı Yasa’ya göre verilmiş bir soruşturma izni yoktur.

* Hal böyleyken yapılan soruşturma ve gözaltı kararı tamamen hukuksuz ve keyfidir.

* Avukatlara gizlilik kararı var denmesine rağmen mahkemece verilmesi gereken gizlilik kararı tebliğ edilmemiştir. Yani soruşturma ile ilgili gizlilik kararı olup olmadığı bile belli değildir.

* Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır.

* Avukatlara şüpheliler ile ilgili görüş izni konusunda keyfi zorluklar çıkartılmaktadır.

* Bu bir hukuk cinayetidir. Türkiye’deki tüm vicdan sahibi hukukçuların bilgisine arz ediyorum.