22 yılda 24 facia, 54 bin 780 ölü: Sıfır istifa

Türkiye’de 2003’ten bu yana 24 facia oldu. Bu facialarda resmi verilere göre 54 bin 780 kişi öldü. İstifa eden yetkili sayısıysa sıfır.

Fotoğraf: Canva

Fayn‘ın derlemesine göre 22 yıldaki facialar ve bilanço şöyle: