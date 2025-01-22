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Yaramazlara biraz batar!

22 yılda 24 facia, 54 bin 780 ölü: Sıfır istifa

Türkiye’de 2003’ten bu yana 24 facia oldu. Bu facialarda resmi verilere göre 54 bin 780 kişi öldü. İstifa eden yetkili sayısıysa sıfır.

Fotoğraf: Canva

Fayn‘ın derlemesine göre 22 yıldaki facialar ve bilanço şöyle:


Grafik: Fayn

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