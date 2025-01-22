22 yılda 24 facia, 54 bin 780 ölü: Sıfır istifa

Türkiye’de 2003’ten bu yana 24 facia oldu. Bu facialarda resmi verilere göre 54 bin 780 kişi öldü. İstifa eden yetkili sayısıysa sıfır.
Fayn‘ın derlemesine göre 22 yıldaki facialar ve bilanço şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’de 2003’ten bu yana 24 facia oldu. Bu facialarda resmi verilere göre 54 bin 780 kişi öldü. İstifa eden yetkili sayısıysa sıfır.
Fayn‘ın derlemesine göre 22 yıldaki facialar ve bilanço şöyle:
Kurumlar vergisi için beyanname verme ve son ödeme tarihi 5 Mayıs’a uzatıldı.
Beyaz Saray, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un ürün fiyatlarının yanında gümrük vergisi tutarını ayrıca gösterme kararını ‘düşmanca ve siyasi bir hareket’ diye niteledi.
Diken’e yine bir sahte mahkeme kararı gönderildi.
Dünyaca ünlü Türk sanatçı Osman Hamdi Bey’in uzun zaman kayıp olduğu düşünülen ‘Preparing Coffee’ (Kahve Hazırlamak) tablosu Londra’da bir milyon 16 bin sterline (yaklaşık 52,5 milyon lira) satıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra 25 bin 17 binanın denetlendiğini, bunun 2 bin 928’inin az hasarlı olarak tespit edildiğini açıkladı.