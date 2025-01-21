Bolu'daki yangında ölü sayısı 76'ya çıktı: Dokuz gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu’nun Kartalkaya ilçesindeki otel yangınında ölü sayısının 76’ya çıktığını, dokuz kişininse gözaltına duyurdu.

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Sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında ölü sayısı 76 olarak güncellendi.

Bakan Yerlikaya, arama çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Vefat eden 45 vatandaşın cenazesinin ailesine teslim edildiğini söyleyen Yerlikaya, diğer cenazeler için adli tıpta kimliklerin tespit edilmesi için DNA çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yerlikaya ayrıca, olayla ilgili dokuz kişinin gözaltına alındığını söyledi.